Kağıthane'de yangın paniği: Binanın çatısı alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kağıthane'de yangın paniği: Binanın çatısı alev alev yandı

11.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:42
Kağıthane'de yangın paniği: Binanın çatısı alev alev yandı

Kağıthane'de sokak üzerindeki 3 katlı boş bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kağıthane'de sokak üzerindeki 3 katlı boş bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan çatı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, sokağa dökülen mahalleli ise panik yaşadı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Yaşayanlar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki 3 katlı boş bir binanın çatısında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliği ve Sadabad itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıya merdiven yardımıyla yukarıdan ve binanın içerisinden müdahale etti. Müdahalenin ardından yangın söndürülürken, ekipler ise soğutma çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle sokağa dökülen mahalleli ise büyük panik yaşadı. Çevre binalardaki bazı vatandaşlar ise pencere ve balkonlarından çalışmaları izledi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kağıthane'de yangın paniği: Binanın çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de yangın paniği: Binanın çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de yangın paniği: Binanın çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de yangın paniği: Binanın çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de yangın paniği: Binanın çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de yangın paniği: Binanın çatısı alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Nükhet Duru Meghan Markle Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Mesut Özil Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kağıthane'de yangın paniği: Binanın çatısı alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 12:48:08. #1.16#
title