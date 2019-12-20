KAĞITHANE'DE YANGIN: ANNE İLE 2 ÇOCUĞU KURTARILDI (1)

20.12.2019 18:55 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:55

Özgür EREN/ İSTANBUL DHA

Kağıthane'de 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında dumanlar binayı kapladı. Binada mahsur kalan anne ile iki çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------Yangından görüntüler-Kurtarma anları

Kaynak: DHA