KAĞITHANE'DE YANGIN: ANNE İLE 2 ÇOCUĞU KURTARILDI (1)
Özgür EREN / İSTANBUL DHAKağıthane'de 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında dumanlar binayı kapladı.
20.12.2019 18:55 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:55
Özgür EREN/ İSTANBUL DHA
Kağıthane'de 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında dumanlar binayı kapladı. Binada mahsur kalan anne ile iki çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Görüntü Dökümü:------------Yangından görüntüler-Kurtarma anları
Kaynak: DHA