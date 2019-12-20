KAĞITHANE'DE YANGIN: ANNE İLE 2 ÇOCUĞU KURTARILDI (1)
Haberler » Güncel » KAĞITHANE'DE YANGIN: ANNE İLE 2 ÇOCUĞU KURTARILDI (1) - Haber

KAĞITHANE'DE YANGIN: ANNE İLE 2 ÇOCUĞU KURTARILDI (1)

Özgür EREN / İSTANBUL DHAKağıthane'de 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında dumanlar binayı kapladı.

20.12.2019 18:55 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:55
KAĞITHANE'DE YANGIN: ANNE İLE 2 ÇOCUĞU KURTARILDI (1)

Özgür EREN/ İSTANBUL DHA

'de 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında dumanlar binayı kapladı. Binada mahsur kalan ile iki çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------Yangından görüntüler-Kurtarma anları 

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler