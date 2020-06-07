KÂĞITHANE'DE YANGIN, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
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KÂĞITHANE'DE YANGIN, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

KAĞITHANE'DE YANGIN, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ Kağıthane'de 5 katlı bir binanın giriş katında yer alan işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KÂĞITHANE'DE YANGIN, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
07.06.2020 03:17 | Son Güncelleme: 07.06.2020 03:17


İSTANBUL- KAĞITHANE'DE YANGIN, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Kağıthane'de 5 katlı bir binanın giriş katında yer alan işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından dolayı çıkan duman binayı sarınca vatandaşlar kendini sokağa attı. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Yangın saat 01.30 sıralarında, Çeliktepe Mahallesi Şairane Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada çıktı. Binanın alt katında bulunan bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangından dolayı kısa sürede bütün binayı duman kapladı. Dumanı fark eden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken 2 kişi dumanlardan etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerine gelen ambulansa alınarak müdahale edildi. İtfaiyenin çalışmaları sırasında toplanan kalabalık sosyal mesafe kuralına uymadan etmeden çalışmaları izledi. Polis ekipleri yangının çıktığı binanın etrafına şerit çekerek güvenlik tedbiri aldı. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

- Yangın

Kaynak: DHA

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