KÂĞITHANE'DE YAKALANAN 'HAYALET GÖSTERGE' HIRSIZI TUTUKLANDI
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KÂĞITHANE'DE YAKALANAN 'HAYALET GÖSTERGE' HIRSIZI TUTUKLANDI

Kağıthane'de otomobillerden hırsızlık yaptıkları sırada fark edilerek yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KÂĞITHANE'DE YAKALANAN 'HAYALET GÖSTERGE' HIRSIZI TUTUKLANDI
30.05.2020 02:34 | Son Güncelleme: 30.05.2020 02:34
Kağıthane'de otomobillerden hırsızlık yaptıkları sırada fark edilerek yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Hamidiye Mahallesi'nde 28 Mayıs Perşembe günü saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri bir sokak üzerinde şüpheli tavırlar sergileyen 2 kişiyi fark ederek sorgulamak istedi. Ancak şüpheliler polis ekiplerini görünce otomobillerine binerek kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüphelilerle polis arasında kovalamaca başladı. Bir süre devam eden kovalamaca sonrasında şüpheliler çıkmaz sokağa girince kullandıkları otomobili bırakarak yaya şekilde kaçmaya devam etti. Ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Gece Kartalları olarak adlandırılan Gece Bekçileri ile birlikte yapılan ortak çalışma neticesinde şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 

Şüphelilerin otomobillerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 2 lüks otomobile ait hayalet gösterge, 1 adet matkap, 1 adet tornavida, 2 adet plakanın yanı sıra 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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