KAĞITHANE'DE YAĞMUR KAZASI
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KAĞITHANE'DE YAĞMUR KAZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bankete çarparak takla attı.

KAĞITHANE'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bankete çarparak takla attı. Sürüklenen otomobil aydınlatma direğine çarparak dururken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. O-2 Otoyolu Nurtepe bağlantısında 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, 34 DRJ 836 plakalı otomobille Hasdal yönüne ilerleyen sürücü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil yolun solundaki bankete çarptıktan sonra takla attı. Sürüklenmeye başlayan otomobil, bir aydınlatma direğine çarparak durabildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, otomobil ile çarparak yıktığı aydınlatma direğinde hasar oluştu.

KAĞITHANE'DE YAĞMUR KAZASI
KAĞITHANE'DE YAĞMUR KAZASI
KAĞITHANE'DE YAĞMUR KAZASI
KAĞITHANE'DE YAĞMUR KAZASI
KAĞITHANE'DE YAĞMUR KAZASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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