Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı - Haberler
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Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandıİSTANBUL Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapan bir şahıs yakalandı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

İSTANBUL Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapan bir şahıs yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 550 adet uyuşturucu hap, 17 adet serum şeklinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kağıthane Telsizler Mahallesinde 7 Ocak günü yabancı uyruklu M.H.H isimli bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şüpheli şahsa yönelik yakalama çalışmaları başlattı. Polis ekipleri aynı gün saat 22.00'da şahsın ikamet adresine operasyon düzenledi. Operasyon sonucu M.M.H. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise, 4 gr Mariuana, 53 tablet toplamda 550 adet uyuşturucu hap, 17 adet serum şeklinde uyuşturucu madde, 1055 dolar, 115 euro, 10 Paund, 10 Kanada doları, 2 bin 490 TL ele geçirdi. Yakalanan M.M.H., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

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