Kağıthane'de Trafik Kazası

Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İmrahor Caddesi'nde rallici olduğu öğrenilen Can Altınok'un kullandığı 34 FD 5160 plakalı lüks otomobille Tarık Yolcu'nun kullandığı 34 ZA 0376 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan lüks otomobil daha sonra yolcu minibüsüne çarptı.

Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken araçlarda hasar oluştu.

Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre aksadı.

Kazaya karışan sürücülerden Tarık Yolcu, diğer aracın sol şeritten sağ şeride geçmeye çalıştığını öne sürerek, "Araba bana vurduktan sonra dönmeye başladı ve yanlamasına minibüsün altına girdi. Kazayı anlayamadım, bayağı bir ses, gürültü geldi. İlk ölü ya da yaralı var mı diye baktık."dedi.

Kaynak: AA