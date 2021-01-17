KAĞITHANE'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

KAĞITHANE'de iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan taksi şoförü, zabıta aracına çarptı. Kazada yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı. Kaza, öğle saatlerinde Kağıthane Cendere Caddesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre kırmızı ışıkta durmayan taksi şoförü yoluna devam ederken Kağıthane Belediyesi'ne ait zabıta memurlarının içinde olduğu hafif ticari araca çarptı. Kazada taksi şoförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı