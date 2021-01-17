KAĞITHANE'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

KAĞITHANE'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

17.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:09
KAĞITHANE'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

KAĞITHANE'de iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan taksi şoförü, zabıta aracına çarptı.

KAĞITHANE'de iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan taksi şoförü, zabıta aracına çarptı. Kazada yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı. Kaza, öğle saatlerinde Kağıthane Cendere Caddesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre kırmızı ışıkta durmayan taksi şoförü yoluna devam ederken Kağıthane Belediyesi'ne ait zabıta memurlarının içinde olduğu hafif ticari araca çarptı. Kazada taksi şoförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener
Magazin Can Yaman Sezen Aksu Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Ali Koç Fatih Terim Emre Taşdemir İsmail Kartal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Bursa İtfaiye Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAĞITHANE'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 15:08:38. #1.14#
title