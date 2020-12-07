Son Dakika | Kağıthane'de trafik kazası: 1 ölü
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Son Dakika | Kağıthane'de trafik kazası: 1 ölü

07.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:11

Son dakika gündem haberi: Kağıthane'de emniyet şeridine park ettiği kamyonetin kasasını kontrol eden sürücü, yoldan geçen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kağıthane'de emniyet şeridine park ettiği kamyonetin kasasını kontrol eden sürücü, yoldan geçen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kağıthane'de 34 GIK 75 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan Selçuk S., kasanın kapak zincirinin açılmak üzere olduğunu fark etti. Sürücü Selçuk S., TEM bağlantı yolunda emniyet şeridine park ettiği araçtan inerek kasayı kontrol etti.

Bu sırada yoldan geçen Seyit G. idaresindeki 34 HS 6294 plakalı hafif ticari araç, Selçuk S'ye çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri sürücü Selçuk S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Son Dakika | Kağıthane'de trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika | Kağıthane'de trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika | Kağıthane'de trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika | Kağıthane'de trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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