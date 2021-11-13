Kağıthane'de trafik ışığı kazası: Araçlar birbirine girdi

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle her iki yoldan seyreden araçlar birbiriyle çarpıştı. Kaza anı kameralara yansırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Kaza, 10 Kasım günü saat 09.00 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi Sütlüce Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta 3 araç aynı anda geçiş yapmak istedi. Geçiş yapmaya çalışan araçlardan biri önce önündeki beyaz araca ve daha sonra kayarak onun arkasındaki siyah araca çarptı. Trafik ışıklarının arızalı olduğu esnada kontrolsüz bir şekilde geçiş yapmaya çalışan araç sürücülerinin yaptığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise araç içi kamerasına yansıdı. - İSTANBUL