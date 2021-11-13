Kağıthane'de trafik ışığı kazası: Araçlar birbirine girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kağıthane'de trafik ışığı kazası: Araçlar birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kağıthane'de trafik ışığı kazası: Araçlar birbirine girdi

Kağıthane'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle her iki yoldan seyreden araçlar birbiriyle çarpıştı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle her iki yoldan seyreden araçlar birbiriyle çarpıştı. Kaza anı kameralara yansırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Kaza, 10 Kasım günü saat 09.00 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi Sütlüce Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta 3 araç aynı anda geçiş yapmak istedi. Geçiş yapmaya çalışan araçlardan biri önce önündeki beyaz araca ve daha sonra kayarak onun arkasındaki siyah araca çarptı. Trafik ışıklarının arızalı olduğu esnada kontrolsüz bir şekilde geçiş yapmaya çalışan araç sürücülerinin yaptığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise araç içi kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kağıthane'de trafik ışığı kazası: Araçlar birbirine girdi

Kağıthane'de trafik ışığı kazası: Araçlar birbirine girdi

Bariyerlere çarpıp 150 metre sürüklenerek takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı...O anlar kamerada

Bariyerlere çarpıp 150 metre sürüklenerek takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı...O anlar kamerada

 Gönül ilişkisi yaşadığı kadını boğup su kuyusuna atan katil zanlısı tutuklandı

Gönül ilişkisi yaşadığı kadını boğup su kuyusuna atan katil zanlısı tutuklandı

 Kaymakam ile sürücü arasında komik diyalog: 'Ağacın altına radar konulmaz ki!'

Kaymakam ile sürücü arasında komik diyalog: "Ağacın altına radar konulmaz ki!"

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title