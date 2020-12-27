Kağıthane'de toplu mülakatla iş sahibi oldular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kağıthane'de toplu mülakatla iş sahibi oldular

27.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:01
Kağıthane'de toplu mülakatla iş sahibi oldular

Kağıthane Belediyesi'nin yıl ortasında hizmete açtığı İstihdam Hizmet Noktası, bugüne kadar ilçede yüzlerce kişiyi iş sahibi yaptı.

Kağıthane Belediyesi'nin yıl ortasında hizmete açtığı İstihdam Hizmet Noktası, bugüne kadar ilçede yüzlerce kişiyi iş sahibi yaptı.

Kağıthane'de iş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getiren İstihdam Hizmet Noktası'nda son olarak toplu işe alım mülakatı yapıldı.

Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren özel bir firmanın işçi alımı için Kağıthane Belediyesi'ne müracaat etmesi üzerine; belediyeye ait İstihdam Hizmet Noktası'nda toplu mülakat yapıldı. Hizmet Noktası'nın CV sisteminde kayıtlı; e sınıfı ehliyet ve SRC 4 belgesi sahibi 371 kişi mülakata davet edildi.

Kemerburgaz Odayeri ve Seymen'deki arıtma tesislerinde şoför olarak görevlendirilecek adaylar; yapılan mülakatla belirlendi. Mülakatta adaylarla uzun yol şoförlüğü, vardiyalı çalışma sistemi ve işveren şartları konuları görüşüldü. Mülakatı başarıyla tamamlayan adaylar yeni yılla birlikte iş başı yapacak.

Kağıthane'de iş arayan vatandaşlar tek tek firmalarla görüşmek yerine CV'lerini belediyeye bağlı İstihdam Hizmet Noktası'na gönderiyor. Hizmet Noktası'nda görevli belediye personelleri, iş arayan vatandaşların becerilerine göre uygun firmalarla görüşerek, kendilerine iş buluyor. Bu sayede iş arayan vatandaşlar yorulmadan ve fazla vakit kaybetmeden iş sahibi oluyor. Aynı şekilde firmalar da gerekli insan kaynağını profesyonel şekilde sağlamış oluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Burak Özçivit Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Domagoj Vida Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Deprem Elazığ İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kağıthane'de toplu mülakatla iş sahibi oldular | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 14:05:26. #1.14#
title