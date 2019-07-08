Kağıthane'de tekstil şirketinde korkutan yangın

Kağıthane'de bir tekstil şirketinin depo bölümündeki malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevler nedeniyle binada bazı camlar patladı. Yangın, saat 09.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Okul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde cadde üzerindeki bir tekstil şirketinin depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi sonrası binadan dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Seyrantepe ve Kağıthane itfaiye istasyonu ile Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, binanın içerisinde çıkan yangına dört bir yandan müdahale etmeye başladı.

ALEVLERİN ERİTTİĞİ CAMLAR PATLADI Müdahale sürdüğü esnada alev alev yanan tekstil malzemeleri bir süre sonra binanın camlarının patlamasına neden oldu. Vatandaşların ve çalışanların panik yaşadığı yangın bir süre sonra itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşlar ise çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA