KAĞITHANE'DE TAKSİDEN İNDİRDİĞİ KADINI YERDE SÜRÜKLEDİ - Haberler
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KAĞITHANE'DE TAKSİDEN İNDİRDİĞİ KADINI YERDE SÜRÜKLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'de sokak ortasında tartıştığı erkekten kaçmaya çalışan kadın, durdurduğu taksiye binmek istedi.

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'de sokak ortasında tartıştığı erkekten kaçmaya çalışan kadın, durdurduğu taksiye binmek istedi. Arkasından gelen erkek, kadını taksiden indirerek yerde sürükledi. Yaşanan dehşet anları cep telefonu tarafından kaydedildi.

Olay, perşembe sabaha karşı 03.00 sıralarında, Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında tartıştığı erkekten kaçan kadın, yoldan geçen taksiyi durdurdu. Taksiye binmeye çalışan kadın, arkasından koşan erkek tarafından yakalanarak yerde sürüklendi. Taksiden zorla indirilen kadın, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yola yattı. Bir süre erkek tarafından ikna edilmeye çalışılan kadın, daha sonra taksiye binerek polis merkezine gitti.

OLAY CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan dehşet anları ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, taksiye binmeye çalışan kadının erkek tarafından taksiden indirilmesi ve yerde sürüklenmesi görülüyor. Olayı görenler kadın ve erkeğin yanına geliyor ama bir müdahalede bulunmuyorlar. Ağlayan kadın ise adamın elinden kurtulmak için çaba gösteriyor. Bir süre sonra kadın taksiye binerek uzaklaşıyor.

KAĞITHANE'DE TAKSİDEN İNDİRDİĞİ KADINI YERDE SÜRÜKLEDİ

KAĞITHANE'DE TAKSİDEN İNDİRDİĞİ KADINI YERDE SÜRÜKLEDİ

KAĞITHANE'DE TAKSİDEN İNDİRDİĞİ KADINI YERDE SÜRÜKLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kağıthane, Güncel, Haber

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