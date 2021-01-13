Kağıthane'de taksiciyi öldüren şüpheli tutuklandı

Kağıthane 'de cezaevinden yeni çıkan taksici Ferhat Basın'ı kardeşinin evinin önünde öldüren Muhammed E.A. tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan Muhammed E.A.'nın babası Ekrem A. ile Atakan E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 9 Ocak tarihinde Şirintepe Mahallesi Akşam Sokak'ta yaşandı. Cezaevinden yeni çıkan ve taksicilik yapan Ferhat Basın, kardeşinin evine ziyarete geldi. Akşam saatlerinde evden çıkıp taksiyle binanın önünde beklediği esnada şüpheliler Atakan E.(22) ve Muhammed E.A.(25) başka bir otomobil ile Basın'ın otomobilinin yanına yanaştı. Silahla 7 el ateş eden Muhammed E.A., Basın'ı başından vurarak olay yerinde öldürdü. Arkadaş olduğu öğrenilen ikili olay yerinden kaçtı.

"BABAMI DÖVDÜ, DAYANAMADIM"

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerin adreslerini tespit etti. Olay anında suça yardım eden Atakan E. aynı gün yakalanırken, Muhammed E.A. ve babası Ekrem A. cinayette kullanılan silah ile birlikte 10 Ocak tarihinde yakalandı. Şüpheli Muhammed E.A.'nın ifadesinde, "Babamla iki ay önce husumet yaşamış, babamı dövmüş. Ben de dayanamadım öldürdüm." dediği öğrenildi. Öte yandan olay öncesi Ferhat Basın'ın kardeşinin evinin önüne geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammed E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderilirken, Atakan E. ve Ekrem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı