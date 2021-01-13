Kağıthane'de taksici cinayetinin zanlıları yakalandı
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Kağıthane'de taksici cinayetinin zanlıları yakalandı

13.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:48

Kağıthane'de aralarında husumet bulunan taksi şoförünü öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de aralarında husumet bulunan taksi şoförünü öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taksici Ferhat B'nin, 9 Ocak'ta Şirintepe Mahallesi Akşam Sokak'ta yanına gelen bir araçtan açılan ateşle hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirleyen ekipler, Muhammed E.A. (26) ve Atakan E'yi (23) yakaladı. Şüpheli Muhammed E.A'nın babası Ekrem A. da gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramada tabanca ve 21 mermi ele geçirildi.

Taksici Ferhat B'nin yaklaşık 2 yıl önce Ekrem A'yı darbettiği bu nedenle aralarında husumet oluştuğu ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de taksici cinayetinin zanlıları yakalandı
Kağıthane'de taksici cinayetinin zanlıları yakalandı
Kağıthane'de taksici cinayetinin zanlıları yakalandı
Kağıthane'de taksici cinayetinin zanlıları yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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