Kağıthane'de taksi şoförlerinin ateşi ölçüldü Kağıthane'de taksi şoförlerinin ateşi ölçüldü Taksiler korona virüse karşı dezenfekte edildi Kağıthane Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında insanlarla en çok temas halinde olan taksiciler için önlemler aldı.

Kağıthane'de taksi şoförlerinin ateşi ölçüldü

Taksiler korona virüse karşı dezenfekte edildi

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında insanlarla en çok temas halinde olan taksiciler için önlemler aldı. Gün boyu ilçede bulunan taksi duraklarını gezen ekipler, bir yandan şoförlerin ateşini ölçerken diğer taraftan da her bir taksi en ince noktasına kadar temizlenerek dezenfekte edildi.

Kağıthane Belediyesi'nde yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında ek tedbirler almaya devam ediyor. Önlemler kapsamında gün boyu yapılan çalışmalarda 26 taksi durağında her bir taksi temizlenerek dezenfekte edildi. Öte yandan taksicilerin ateş ölçümleri yapıldı. Taksiciler sosyal mesafe konusunda bilinçlendirildi. Ayrıca tüm taksi duraklarına Kağıthane Belediyesi tarafından hijyen ve temizlik paketi dağıtıldı. Hijyen paketlerin içerisinde sabun, kolonya ve maske yer aldı. Öte yandan taksi şoförleri, para alışverişinde el hijyenin önemi noktasında ve vardiya sonrasında araçların dezenfekte edilip havalandırılması konusunda uyarıldı.

"Yolcularımızla birebir temaslardan uzak durmaya çalışıyoruz"

25 yıldır taksicilik yapan Bayram Karabulut, "Yaklaşık 25 senedir hizmet ediyoruz. Kağıthane Belediye'mizde sağolsun üç, dört gün aralıklarla burada dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Şoför arkadaşlarımızın da ateşleri ölçülüyor. Ayrıca biz de bütün arabalarımızda tedbirlerimizi aldık kolonya, ıslak mendil, peçete gibi birçok malzeme bulunuyor. Yolcularımızı da sağ tarafa almaya ve birebir temaslardan uzak durmaya çalışıyoruz" dedi

"Birinci olarak en önemli kural sosyal mesafe"

Taksicileri bilgilendiren Acil Tıp Teknisyeni Abidin Arslan, "Birinci olarak en önemli kural sosyal mesafe. Taksici arkadaşlarımız olabildiğince birebir temastan kaçınmalı. Bu yüzden ön koltuğu kapatarak yolcunun sağ arka köşeye binmesini sağlamalı. Ayrıca arkadaşlarımız vardiyalı sistemle çalıştıkları için taksici arkadaşımız diğer taksiciye aracı teslim ederken dezenfekte edip öyle vermelidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA