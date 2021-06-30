Kağıthane'de taksi ile otomobil çarpıştı
KAĞITHANE'de bulunan Sütlüce Kavşağı'nda meydana gelen kazada taksi ile otomobil çarpıştı.
KAĞITHANE'de bulunan Sütlüce Kavşağı'nda meydana gelen kazada taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken taksi ve otomobilde hasar meydana geldi.
- İstanbul
Olay saat 23.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Eyüpsultan istikametinden gelen 34 CTA 223 plakalı otomobil, Kazım Karabekir Caddesi'nden İmrahor Caddesi'ne doğru seyir halindeyken Sütlüce Kavşağı'nda, İmrahor Caddesi üzerinden Beyoğlu istikametine doğru seyir halindeki 34 THR 21 plakalı taksi ile çarpıştı. KAZADA KORKAN KADINI YAKINLARI TESELLİ ETTİ34 CTA 223 plakalı otomobilden inen bir kadın olay yerine gelen yakınları tarafından teselli edildi. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yere dökülen akaryakıt nedeniyle kumlama çalışması yaptı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç