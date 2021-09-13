İSTANBUL-KAĞITHANE'DE TAKSİ BETON BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI - Haberler
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İSTANBUL-KAĞITHANE'DE TAKSİ BETON BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği taksi beton bariyere çarptı.

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği taksi beton bariyere çarptı. Taksi içinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 05.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi, Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 TGA 61 plakalı taksi, sürücüsü Nuri Mutlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı. Taksi sürücüsü Mutlu çarpanın ardından araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayı duyan birçok taksi şoförü de olay yerine gelerek itfaiye ekiplerine yardım etti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE TAKSİ BETON BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE TAKSİ BETON BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE TAKSİ BETON BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE TAKSİ BETON BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE TAKSİ BETON BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE TAKSİ BETON BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE TAKSİ BETON BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE TAKSİ BETON BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE TAKSİ BETON BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE TAKSİ BETON BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE TAKSİ BETON BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI
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Haber: İSTANBUL-KAĞITHANE'DE TAKSİ BETON BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI - Haberler
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