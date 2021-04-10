KAĞITHANE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, otomobil takla attı.

KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, otomobil takla attı. Sürücü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Cendere Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Otomobilin sürücüsü kazayı görüp duran diğer sürücülerin yardımıyla araçtan dışarı çıktı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle aksayan trafik aracın çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

Görüntü dökümü

Cep telefonu görüntüleri-Kazada ters dönen otomobil-Olay yerindeki polis ve sağlık ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı