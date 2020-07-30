KÂĞITHANE'DE TAKİP ETTİKLERİ KİŞİLERE ÇARPTILAR: 1'İ AĞIR 2 YARALI -1 Kağıthane'de kimliği belirsiz kişiler, motosiklet ve otomobille takip ettikleri motosikletli 2 kişiye çarptı.

Kağıthane 'de kimliği belirsiz kişiler, motosiklet ve otomobille takip ettikleri motosikletli 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunanlardan biri viyadükten aşağıya düştü.

Olay, Bomonti- Kağıthane Tüneli, Kağıthane çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerin motosiklet ve otomobille üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikleti takip etti. Tünel çıkışına gelindiğinde kimliği belirsiz kişiler, motosikletli 2 kişiye çarparak kaza yaptırdı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunanlardan 1'i viyadükten aşağıya düştü. Olayda 2 kişi yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

- Eren

Kaynak: DHA