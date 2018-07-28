Kağıthane'de Taciz Şüphelisi Darbedildi

Kağıthane'de Taciz Şüphelisi Darbedildi

Kağıthane'de çocukları taciz ettiği ileri sürülen bir kişi darbedildi.

Kağıthane'de Taciz Şüphelisi Darbedildi

Kağıthane'de çocukları taciz ettiği ileri sürülen bir kişi darbedildi.

Alınan bilgiye göre, C.T'yi Sanayi Mahallesi'nde kız çocuklarına tacizde bulunurken gördüğü iddia edilen kadın olaya müdahale etti.

Çevredekiler tarafından yakalanarak darbedilen C.T, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sanayi Polis Merkezine sığınmaya çalıştı.

Vatandaşların, polis merkezi önünde yeniden dövdüğü C.T, emniyet güçlerince havaya uyarı ateşi açılarak kalabalığın elinden alındı.

Polis ekipleri, kalabalığın dağılmasının ardından şüpheliyi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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