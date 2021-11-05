KAĞITHANE'DE, SURİYELİ İKİ KARDEŞ, KUZENLERİ TARAFINDAN VURULDU

KAĞITHANE'de, Suriye uyruklu iki kardeş, kuzenleri tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu. Yaralı kardeşler, polis tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Merkez Mahallesi Bahçe Sokak'ta 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille sokağa giren Suriye uyruklu Abdülkadir H.(26), kuzenleri olan Ala Alrahmo A. (37) ve Maree Alrahmo A. (35) kardeşlerin oturduğu bina önünde durdu. Aracından inen H., daha önceden husumetleri bulunduğu öğrenilen iki kardeşle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında otomobilinden pompalı tüfeğini alan Abdülkadir H., iki kardeşe ateş etti. Ayağından yaralanan Ala Alrahmo A. ile karnından yaralanan Maree Alrahmo A. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kuzenleri otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay sevk edilen polis ekibi, kan kaybı yaşayan iki kardeşi ekip otosuyla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan iki kardeşten Maare Alrahmo A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçarak izini kaybettiren saldırgan Abdülkadir H.'nin yakalanması için çalışmalara başladı.