KAĞITHANE'DE ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI
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KAĞITHANE'DE ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Olgucan KALKAN / İSTANBUL DHAKağıthane'de, meydanda bankın üzerine bırakılan çanta paniğe neden oldu.

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL DHA

Kağıthane'de, meydanda bankın üzerine bırakılan çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanınca patlatılan çantadan giysiler ve özel eşyalar çıktı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Emniyet Evleri Mahallesi Seyir Caddesi'nde bulunan meydanda yaşandı. Bankın üzerinde sahipsiz çanta görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak, çantanın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli çantanın yanına fünyenin bir ucunu bırakıp, uzaktan kumandayla kontrollü patlatmayı gerçekleştirdi. Patlama sesi çevrede panik yaratırken, açılan çantadan giysiler ve özel eşyalar çıktı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

KAĞITHANE'DE ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI
KAĞITHANE'DE ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI
KAĞITHANE'DE ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI
KAĞITHANE'DE ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI
KAĞITHANE'DE ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI
KAĞITHANE'DE ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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