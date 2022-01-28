Kağıthane'de sucuk ekmek keyfi

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'a son yılların en yoğun yağan karı ardından Kağıthane'de, vatandaşların kışın keyfini yaşamaları için etkinlik düzenlendi. Hasbahçe Mesiresi'nde karlar üstünde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 10 bin vatandaşa sucuk ekmek ikramında bulunuldu.

Kağıthane Belediyesi, İstanbul'daki yoğun kar yağışının sona ermesinin ardından vatandaşların karın keyfini çıkarmaları için etkinlik düzenledi. Hasbahçe Mesiresi'nde, dün düzenlenen programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğe katılan 10 bine yakın vatandaş, karda sucuk ekmek keyfi yaparken, alanda çalınan müziklere danslarıyla eşlik etti. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de mangalın başına geçerek pişirdiği sucukları vatandaşlara ikram etti.

"Çocuklarımız kış tatillerini burada değerlendirme fırsatı buluyorlar"

Etkinlik hakkında konuşan başkan Öztekin, "Kağıthane'mizde güzel bir etkinlik yapalım istedik. Sucuk ekmek dağıtıyoruz vatandaşlarımıza. Çocuklarımız hem kış tatillerini burada değerlendirme fırsatı buluyorlar hem de kar ile beraber güzel vakit geçiriyorlar. Binlerce çocuk, vatandaş ve ailelerimizle beraberiz. Etkinliklerimiz devam edecek. Kağıthane'de bütün yolları açtık, bugün de buradayız. Çok yokuşlu mahallerimiz var. Sadece dik yokuşlarımız var. Onları da arkadaşlar bugün bitireceklerdir" ifadelerini kullandı.

"Gerçekten mükemmel bir başkanımız var"

Etkinliği çok güzel bulduğunu söyleyen Selma Kaya, "Başkanımız, çalışkan bir başkan. Her etkinliğine katılıyoruz. Hemşerim her şeyden önce. Çalışmalarını da seviyorum. Gerçekten mükemmel bir başkanımız var. Çok memnun kaldım. Devamı gelir inşallah" diye konuştu.

Sucuk ekmek etkinliğine katılan Burcu Kayacan ise "Etkinliği beğendik. Çok teşekkür ederiz Mevlüt Başkanımıza. Sizi çok seviyorum" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel