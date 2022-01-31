Kağıthane'de su borusu patladı, cadde sele döndü

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Kağıthane'de bir sokakta patlayan su borusundan yokuş aşağı akan sular nedeniyle cadde adeta sele döndü. Yoldaki parçaları da beraberinde sürükleyen tazyikli su sokağı bir süreliğine kullanılamaz hale getirirken, İSKİ ekipleri sokağı kapatıp çalışma başlattı.

Kağıthane Merkez Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde yer altındaki bir soru borusu henüz belirlenemeyen bir nedenden patladı. Borudan fışkıran tazyikli su nedeniyle cadde adeta sele döndü. Vatandaşları o anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi. Ekipleri boruya gelen suyu kestikten sonra caddeyi trafiğe kapatarak çalışma başlattı.

"Camdan bakınca aşağı doğru suyun sel gibi aktığını gördüm"

Olay hakkında konuşan bir mahalle sakini, "Bir ses duydum acaba ocak mı yanıyor diye ocağa doğru baktım, bir şey yoktu. Sonra etraftan garip bir ses duydum, suyun sesiymiş. Camdan bakınca aşağı doğru bulanık bir suyun sel gibi aktığını gördüm. Baktığımda yoldaki arabaların altından su fışkırıyordu, oradaki boru patlamış. Arabaların bir iki tanesini çektiler. Sanırım aradılar ki orada yardım bekliyorlardı. Sonra İSKİ'den bir ekip geldi ama onlar atık su ile ilgileniyorlarmış ama bu patlayan temiz su borusuymuş. Sonra zaten bu ekipler geldiler, çalışıyorlar. Suyu kesip müdahale ettiler. Daha önce böyle bir patlama olmadı ama bu sokakta bu tarz şeyler oluyor, bir türlü düzen tutmuyor her gün farklı bir şeyler çıkıyor yani burada" dedi.

Olay yerinde çalışmalarını sürdüren İSKİ ekipleri suyu keserek kontrol altına almalarının ardından patlayan borunun olduğu noktada gerekli çalışmaları başlattı. Çalışmalar esnasında sokak bir süreliğine geçişe kapatıldı. - İSTANBUL