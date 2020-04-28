KAĞITHANE'DE SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR KAĞITHANE'DE SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILARHaber-Kamera: Müge YARIMBATMAN - İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA) -Kağıthane'de pazar alışverişine çıkan vatandaşlar, maske takarken sosyal mesafe kuralını unuttuKağıthane'de kurulan semt pazarında koronavirüs önlemleri arasında yer alan sosyal...

İSTANBUL -KAĞITHANE'DE SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR

Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN - İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA) -Kağıthane'de pazar alışverişine çıkan vatandaşlar, maske takarken sosyal mesafe kuralını unuttu

Kağıthane'de kurulan semt pazarında koronavirüs önlemleri arasında yer alan sosyal mesafenin korunması uyarılarına birçok vatandaş aldırış etmedi. Alışveriş yapan vatandaşların maske taktığı, ancak pazar içinde ve tezgahların önünde tezgahların önünde sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü. Pazara gelen bazı vatandaşlar, yasak olmasına rağmen kendi elleriyle sebze ve meyve seçti. Ayrıca 20 yaşın altındaki vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine rağmen bir çocuğun pazarda çalıştığı görüldü. Çocuğun çalıştığı tezgahtaki diğer pazarcı, 'O babasına geldi, eve malzeme götürecek. O yüzden çıktı. Şu an gidiyor zaten" dedi.

Kaynak: DHA