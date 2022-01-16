KAĞITHANE'DE SOKAKTAKİ UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİNE SUÇÜSTÜ - Haberler
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KAĞITHANE'DE SOKAKTAKİ UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİNE SUÇÜSTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'de sokakta uyuşturucu alışverişi yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

KAĞITHANE'de sokakta uyuşturucu alışverişi yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri, dün gece saat 01.00 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde tedirgin davranışlar sergileyen bir kişiyi takibe aldı. Otomobilinden inen kişinin sokakta bulunan elektrik trafosunun yanından bir şeyler aldığı tespit edildi. Şüpheli otomobiline binmek üzereyken, yakalandı. O.Y. isimli şüphelinin trafonun yanından aldığı kağıdın içinden 4 adet uyuşturucu hap çıktı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, trafoya bir süre önce Ü.A. isimli kişinin uyuşturucu maddeleri bıraktığını tespit etti. Ü.A. da evine yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin evindne 0.92 gram kubar, 1,05 gram metamfetamin, 45,98 gram bonzai, 2 adet telefon bulundu. Ü.A.'nın detaylı yapılan sorgulamasında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve yaralama gibi suçlardan kaydının olduğu belirlendi. 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. Şüphelilerin, uyuşturucu alışverişi yaptığı anlar ile polisin suçüstü şüpheliyi yakalaması kameralara yansıdı.

KAĞITHANE'DE SOKAKTAKİ UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİNE SUÇÜSTÜ

KAĞITHANE'DE SOKAKTAKİ UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİNE SUÇÜSTÜ

KAĞITHANE'DE SOKAKTAKİ UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİNE SUÇÜSTÜ

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KAĞITHANE'de sokakta uyuşturucu alışverişi yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

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