Kağıthane'de sokak hayvanları unutulmuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kağıthane'de sokak hayvanları unutulmuyor

28.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:51
Kağıthane'de sokak hayvanları unutulmuyor

Soğuk kış günlerinin gelmesiyle Kağıthane Belediyesi, sokak kedileri için çalışmalarını sıklaştırarak yeni yuvalar oluşturuyor.

Soğuk kış günlerinin gelmesiyle Kağıthane Belediyesi, sokak kedileri için çalışmalarını sıklaştırarak yeni yuvalar oluşturuyor.

Özellikle anne kedilerin yavrularıyla soğuktan etkilenmemesi için, ilçede farklı noktalara 300 adet kedi evi yerleştirildi. Belediye ekipleri ayrıca belirlenen besleme noktalarına her gün mama ve su bırakıyor. Sokak hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşlar da belediyenin veterinerlik servisine gelerek mama alabiliyor. Kağıthane Belediyesi son 1 ay içerisinde 500 hayvansevere mama dağıtarak sokak hayvanlarının beslenmesine destek oldu. - İSTANBUL

Kağıthane'de sokak hayvanları unutulmuyor
Kağıthane'de sokak hayvanları unutulmuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Coşkun Sabah Hatice Şendil
Spor Can Bartu Okan Buruk Domagoj Vida Abdullah Avcı Mbwana Samatta
Tüm Haberler Kaza Otomobil Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kağıthane'de sokak hayvanları unutulmuyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:56:18. #1.15#
title