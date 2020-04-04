Kağıthane'de sokak hayvanları unutulmadı
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Kağıthane, Yerel

Kağıthane'de sokak hayvanları unutulmadı

Kağıthane'de sokak hayvanları unutulmadı Her gün 150 farklı noktaya mama ve su desteği Kağıthane Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle boş kalan sokaklarda hayvanların yemek bulmakta güçlük çekmemesi için sokak hayvanlarını besliyor.

04.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:00
Kağıthane'de sokak hayvanları unutulmadı

Kağıthane'de sokak hayvanları unutulmadı

Her gün 150 farklı noktaya mama ve su desteği

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle boş kalan sokaklarda hayvanların yemek bulmakta güçlük çekmemesi için sokak hayvanlarını besliyor. Her gün 150 farklı noktaya mama ve su bırakan ekipler, aynı zamanda evlerinden çıkamayan hayvanseverlere de mama dağıtıyor.

Kağıthane'de vatandaşlar 'evde kal' çağrılarına uyarak zorunlu haller dışında evden dışarı çıkmıyor. Hal böyle olunca sokakta yaşayan hayvanların yemek bulmakta güçlük çekmesi, Kağıthane Belediyesi'ni harekete geçirdi. Belediye ekipleri sevimli dostların aç kalmaması için besleme çalışmalarını artırdı. Kağıthane Belediyesi'ne bağlı ekipler her gün ilçedeki 150 farklı noktaya mama ve su bırakıyor. Ayrıca sokak hayvanlarının yaşadığı kulübeler de ekiplerce düzenli olarak yıkanarak temizleniyor. Öte yandan talepte bulunulması halinde hayvanseverlerde besleme yapmak için belediyeden mama alabiliyor.

"Hayvanlar aç kalmıyor"

Kağıthane Belediyesi ekipleri tarafından mama talebinde bulunan hayvansever Eyüp Tokgöz, "Sokakta kimse olmadığı için bizde elimizden geldiğince bakıyoruz. Elimizde olan mamaları zaten biz veriyoruz. Hayvanlar aç kalmıyor. Ayrıca binamızın önüne kedi evi yaptık. Sokakta kalan hayvanlar soğukta orada barınıyorlar. Sularını mamasını veriyoruz. En azından hayvanlar aç kalmıyor" diye konuştu.

"Her gün 150 farklı noktaya düzenli olarak mama ve su desteği"

Virüsün etkisi ile insanların korkarak hayvanlarını sokağa bıraktıklarını belirten Kağıthane Belediyesi Veteriner Hekimi Ömer Faruk Öztürk, "Covid-19 virüsü nedeniyle insanlarımız tedirgin oldu. Evde baktıkları hayvanlara da bu tedirginlik yansıyor. Bunların nedeni asılsız haberler mesela yakın zamanda Hong Kong'da bir köpeğin Covid-19 virüsüne yakalanarak öldüğü yönünde asılsız haberler çıktı. Bundan dolayı insanlar panik yaparak evlerindeki hayvanları da dışarıya bırakmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda açıklamaları var. Evcil hayvanlardan bulaşmadığına dair açıklamaları var. Biz Kağıthane Belediyesi olarak ilçenin 150 noktasında düzenli olarak her gün beslemelerimize devam etmekteyiz" dedi.

Kağıthane'de sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İHA

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Kağıthane'de sokak hayvanları unutulmadı
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