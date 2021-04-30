KAĞITHANE'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL EDENLER BEKÇİLERE SALDIRDI

KAĞITHANE'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL EDENLER BEKÇİLERE SALDIRDIZeki GÜNAL / KAĞITHANE'de 'tam kapanma' kararına uymayanlar, kendilerini uyaran bekçilerle tartıştı.

KAĞITHANE'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL EDENLER BEKÇİLERE SALDIRDI

Zeki GÜNAL/ KAĞITHANE'de 'tam kapanma' kararına uymayanlar, kendilerini uyaran bekçilerle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Takviye gelen ekipler tarafından gözaltına alınan kişiler, polis merkezine götürüldü.

Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 17 günlük tam kapanmanın ilk saatlerinde yasağa uymayanlarla bekçiler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga nedeniyle sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yasağa uymayarak bekçilerle kavga edenler, yardıma gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı