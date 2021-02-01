Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

01.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:40
Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kağıthane'de yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Kağıthane'de yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çilekli Caddesi'nde yürüdüğü sırada ismi henüz belirlenemeyen bir kişiye, hareket halindeki otomobilden ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan kişi, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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