Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Selim Mahallesi, Sultan Selim Caddesi üzerinde bir börekçide oturan 3 kişiye kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş edildi.

Yaralılardan biri kendi imkanıyla hastaneye giderken, diğer iki kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan