Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı
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Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

22.09.2020 21:45 | Son Güncelleme: 22.09.2020 22:07

Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Selim Mahallesi, Sultan Selim Caddesi üzerinde bir börekçide oturan 3 kişiye kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş edildi.

Yaralılardan biri kendi imkanıyla hastaneye giderken, diğer iki kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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