Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 yaralı
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Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 yaralı

14.03.2021 20:05 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:33

Kağıthane'de iki kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Kağıthane'de iki kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre saat 18.30 sıralarında Güzeldere Caddesi'nde yürüyen iki kişiye, arkalarından yaklaşan iki kişiden biri silahla ateş açtı.

Saldırganlar farklı yönlere doğru koşarak hızla olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırı sonucu biri baldırından, diğeri karnından yaralanan iki kişiye müdahale eden sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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