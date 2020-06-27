Kağıthane'de silahlı saldırı: 1'i çocuk 3 yaralı Kağıthane'de bir spor salonu önünde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Kağıthane'de bir spor salonu önünde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilce Mahallesi Sakarya Sokağa motosikletle gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, spor salonu önünde bekleyen kişilere silahla ateş açtı.

Saldırıda, aralarında 8 yaşında çocuğun bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Zanlı motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Kolundan yaralanan 8 yaşındaki çocuğun annesinin spor salonunda çalıştığı öğrenildi.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA