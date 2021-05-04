Son dakika haber | Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 3 yaralı -İftardan sonra gerçekleşen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Kağıthane'de bir restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 3 yaralı

-İftardan sonra gerçekleşen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, iftardan sonra Kağıthane Sanayi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Bahçem Sokak üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda iki grup arasında bilinmeyen bir olaydan ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruplar birbirini kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları farklı hastanelere kaldırdı. Meydana gelen silahlı kavga sonucu Altan A. ve Şükrü M. ağır yaralanırken Enes A. ise hafif yaralandı. Durumları ağır olan yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olaya karışan kişi yada kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Son dakika haber | Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 3 yaralı
Son dakika haber | Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 3 yaralı
Son dakika haber | Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 3 yaralı
Son dakika haber | Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 3 yaralı
Son dakika haber | Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 3 yaralı
Son dakika haber | Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 3 yaralı
Son dakika haber | Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 3 yaralı
Son dakika haber | Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 3 yaralı
Son dakika haber | Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 3 yaralı
Son dakika haber | Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 3 yaralı
Son dakika haber | Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 3 yaralı
Son dakika haber | Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 3 yaralı
Son dakika haber | Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 3 yaralı
Son dakika haber | Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS

Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
Almanya'da Ayşe Teyze 1 Mayıs fenomeni oldu, balkondan herkesi selamladı
Almanya'da Ayşe Teyze 1 Mayıs fenomeni oldu, balkondan herkesi selamladı
Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı
Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Ersin Tatar Yaşar Güler Süleyman Soylu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Ebru Yaşar Cem Yılmaz
Spor Cenk Tosun Cyle Larin Mesut Özil Mete Kalkavan Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 00:11:50. #1.14#

title