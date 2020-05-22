KAĞITHANE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
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KAĞITHANE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

Kağıthane'de aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

22.05.2020 16:49 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:54

Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA)- Kağıthane'de aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, 14.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan C.A ile G.A cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. C.A yanında bulunan silahla G.A'ya bir el ateş etti. Olayda G.A ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı G.A'yı ambulansla çevredeki özel bir hastaneye götürdü. C.A ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan G.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

KAĞITHANE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

Kaynak: DHA

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