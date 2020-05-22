Kâğıthane'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Kâğıthane'de silahlı kavga: 1 yaralı

KAĞITHANE'de aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kâğıthane'de silahlı kavga: 1 yaralı
22.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:15

KAĞITHANE'de aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, 14.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan C.A ile G.A cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. C.A yanında bulunan silahla G.A'ya bir el ateş etti. Olayda G.A ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı G.A'yı ambulansla çevredeki özel bir hastaneye götürdü. C.A ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.  Hastaneye kaldırılan G.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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