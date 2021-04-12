Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu.

Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada

Kağıthane'de tartıştığı adama ateş eden zanlı, kavgayı ayıran vatandaşı ağır yaraladı

İSTANBUL - Kağıthane'de alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsa tabancayla güpegündüz ateş açan saldırgan, kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşı vurdu. Silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan saldırgan ise Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, önceki hafta Perşembe günü saat 14.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Mustafa K. alacak-verecek meselesi nedeniyle 30 yaşındaki Uğur Ş. ile sokak ortasında tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın yumruklaşmaya varması üzerine 34 yaşındaki Osman Nuri Taşdemir'in de aralarında bulunduğu vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. Bunun üzerine Mustafa K'yı ara sokağa götüren vatandaşlar tarafları birbirinden uzaklaştı. Ancak kavganın sözlü olarak devam etmesi üzerine Mustafa K. bina girişinden belinden tabancayı çıkartarak Uğur Ş'nin üzerine koşmaya başladı. Bir süre sonra sokakta ateş açmaya başlayan yanlışlıkla kavgayı ayırmaya çalışan Taşdemir'i vurdu. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Taşdemir hastaneye kaldırılırken, Mustafa K. ise olay yerinden kaçtı.

Tartıştığı adama ateş etti kavgayı ayıran vuruldu

Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tartışan taraflar vatandaşlar tarafından uzaklaştırılıyor. Sokak arasında bir süre sözlü tartışma devam ediyor. Saldırgan ardından sokaktaki apartman girişine götürülüyor. Burada tabancasını çıkartan şahıs eline alarak kavganın çıktığı yere koşuyor. Şahıs burada kavgaya devam ettikten sonra sokağa tekrar girerek tabancayla ateş açıyor. Kurşunun kavgayı ayıran adama isabet etmesi sonucu işyeri önündeki malzemeler yere yıkılıyor. Saldırgan ardından koşarak kaçıyor.

Ağır yaralanan adamın hayati tehlikesi sürüyor

Olayın ardından ağır yaralı Taşdemir, kaldırıldığı özel bir hastanede ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Taşdemir'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirlendi.

Kağıthane polisinin yakaladığı saldırgan tutuklandı

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerden saldırganın tespiti yapan polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Mustafa K'yı birkaç gün sonra kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette 3 adet "kasten yaralama", "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "yağma" ve "fuhuşa teşvik" suçlarından kaydı bulunan Mustafa K'nın, "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan adli işlemi yapıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Mustafa K. sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde çıkartıldığı 6. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi. Öte yandan Mustafa K'nin kavga ettiği Uğur Ş. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada
Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Deniz Acun Ilıcalı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Caner Erkin Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kağıthane'de tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu...Dehşet anları kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 09:54:08. #1.15#
title