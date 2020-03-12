Kağıthane'de silahla vurulan kişi yaralandı Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 28 Nisan Caddesi Sefa Sokak'ta, bir kişi, Serdar K'ye ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından vurulan Serdar K. ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA