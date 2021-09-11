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Kağıthane'de semt pazarlarında balık denetimi

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Kağıthane'de semt pazarlarında balık denetimi

1 Eylül itibariyle su ürünlerinde av sezonunun açılmasıyla beraber Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında semt pazarlarında denetimlerini sıklaştırdı.

1 Eylül itibariyle su ürünlerinde av sezonunun açılmasıyla beraber Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında semt pazarlarında denetimlerini sıklaştırdı.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında kasalardan alınan balıkların en fazla yüzde 15 standarttan ufak çıkacak şekilde kontrolleri yapıldı. Kanunca hamsinin boyu en az 9 santimetre, sardalya ve tekirin boyu en az 11 santimetre, istavrit, barbunya, mezgitin boyu en az 13 santimetre, uskumru, çipuranınsa en az 20 santimetre olması gerekiyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise sürdürülebilir balıkçılık için denetimlere devam edeceklerini söyledi. Başkan Öztekin, "Balık neslinin devamı için, mevcut balıkların en az bir kere üremesi gerekiyor. Eğer balıklar yeterli yetişkinliğe erişmeden avlanırsa üreyemiyorlar ve dolayısıyla denizlerimizdeki balık oranı hızla düşüyor. Bunun önüne geçmek için balık tezgahlarını denetliyoruz. Standartların altındaki balıklara el koyuyoruz. Vatandaşlarımızdan da küçük boyda balık almamalarını istiyoruz. Bizden sonraki nesillerimizin de balık yiyebilmesi için bunu yapmalıyız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kağıthane'de semt pazarlarında balık denetimi

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Haber: Kağıthane'de semt pazarlarında balık denetimi - Haberler
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