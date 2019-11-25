Kağıthane'de şampiyon belli oldu
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Kağıthane'de şampiyon belli oldu

Kağıthane'de 1 Kasım Cuma Günü Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk'ün başlama vuruşunu gerçekleştirdiği mahalleler arası futbol turnuvasında şampiyon belli oldu.

25.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:20
Kağıthane'de şampiyon belli oldu

'Takımını Kur Gel' diyerek tüm gençleri müsabakalarına davet eden Belediyesi bu sayede gençlere alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra gençler arasında şehre aidiyet duygusunun artmasını da hedefledi.

Kağıthane'de bulunan 20 mahalle takımının kıyasıya mücadele ettiği turnuvaların şampiyonu;final maçında 8-3'lük skorla Hamidiye Mahallesi oldu. Turnuvalarda ikinciliği Talatpaşa, üçüncülüğü Şirintepe ve dördüncülüğü Çağlayan Mahallesi aldı.

Final maçının ardından turnuvalarda derece elde eden takımların sporcularına kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kaynak: Bültenler
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