Kâğıthane'de sabaha karşı kanlı infaz: 1 ağır yaralı
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Kâğıthane'de sabaha karşı kanlı infaz: 1 ağır yaralı

Kağıthane'de sabaha karşı meydana gelen silahlı kavgada kimliği belirsiz bir şahıs, sokak ortasında bir kişiyi kurşun yağmuruna tuttu.

Kâğıthane'de sabaha karşı kanlı infaz: 1 ağır yaralı
04.06.2020 05:51 | Son Güncelleme: 04.06.2020 05:54

Kağıthane'de sabaha karşı meydana gelen silahlı kavgada kimliği belirsiz bir şahıs, sokak ortasında bir kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Boynundan aldığı kurşunlar ile ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme çalışma devam ediyor.

Olay sabah saat 04.00'da Kağıthane İlçesi Ortabayır Mahallesi Ortabayır Meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre 34 SKD plakalı otomobilden inen bir kişi, kimliği bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Boynundan kurşun alan kişi yere yığıldı.

Bu sırada kişinin indiği otomobilde ve çevrede bulunan araçlarda kurşun izlerine rastlandı. Silah seslerine uyanan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, boynundan yaralanan kişiyi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Ağır yaralanan şahsın hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor. Polis ekipleri tarafından olayı gerçekleştiren şahısı arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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