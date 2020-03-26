Kağıthane'de 'Rota yeniden oluşturuldu' Türkiye'de koronavirüs (COVID-19) vakaları artarken, Kağıthane Belediyesi ilçe sakinlerini korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'de koronavirüs (COVID-19) vakaları artarken, Kağıthane Belediyesi ilçe sakinlerini korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Kağıthane Belediyesi, 'Rota Yeniden Oluşturuldu, Haydi Şimdi Eve Koşuyoruz, En Sağlıklı Yapılan Yürüyüş Eve Doğru Yapılan Yürüyüştür' yazılı levhaları vatandaşların sıklıkla bulundukları park ve bahçelerdeki banklara ve yürüyüş yollarına monte etti.

BANKLARA MESAJLI LEVHALAR YERLEŞTİRİLDİ

İlk vakanın açıklandığı günden bu yana parklar, bahçeler, camiler ve vatandaşların sıklıkla kullandığı yerler ilaçlanırken vatandaşların da evlerinde kalmaları için çalışmalar devam ediyor. Sadabad, Has Bahçe Mesire Alanı ve açık alanlarda bulunan banklara yerleştirilen levhalarda, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in "Elbet laleler açacak, elbet bu banklar dolacak ama şimdi banklar boş kalsın, ülkemiz sağlıklı olsun, kalplerimiz birlikte evde kal Kağıthane" mesajlarına yer verildi.

Bunun yanı sıra Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, koronavirüs (COVID-19) konusuna ilişkin bilgileri ve uygulamaları anbean sosyal medya hesaplarından yayınlanarak vatandaşları doğru ve bilinçli şekilde bilgilendirmeye çalışıyor.

ÖZTEKİN : SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA GELEN UYARILARA TEDBİRLERİ ARTTIRACAĞIZ

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, vatandaşları koronavirüs (COVID-19) hakkında bilgilendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen uyarılar çerçevesinde tedbirlerin daha da artacağını belirten Başkan Öztekin şunları söyledi: "Kağıthane Belediyesi vatandaşlarını bilgilendirmek amacıyla billboard, afiş, raket, dijital ekran, kurumsal web sayfaları ve sosyal medya hesaplarından gerekli bilgilendirmeleri sağlamaya devam etmektedir. Sağlık Bakanlığımızdan gelen uyarılar çerçevesinde, belediye olarak önlem alıcı tedbirlerimizi en üst düzeye çıkardık, her dakika görev halindeyiz."

Kaynak: DHA