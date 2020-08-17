Kağıthane'de riskli bulunan binaların yıkımına başlandı
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Kağıthane'de riskli bulunan binaların yıkımına başlandı

Kağıthane'de riskli bulunan binaların yıkımına başlandı Kontrollü bir şekilde yıkılan bina havadan görüntülendi Kağıthane'de bulanan ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 6 blok ve 288 daireden oluşan Hizmet Sitesi'nin yıkımına başlandı.

17.08.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:06

Kağıthane'de riskli bulunan binaların yıkımına başlandı

Kontrollü bir şekilde yıkılan bina havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kağıthane'de bulanan ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 6 blok ve 288 daireden oluşan Hizmet Sitesi'nin yıkımına başlandı. Kontrollü bir şekilde yıkımı yapılan bina havadan görüntülendi.

17 Ağustos Marmara depreminin 21 yıl dönümünde Kağıthane Belediyesi farkındalık oluşturmak adına ilçede riskli bulunan binaların yıkımına başladı. Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen toplam 6 blok ve 288 daireden oluşan Hizmet Sitesi'nin yıkımı kontrolü bir şekilde ekipler tarafından yapılmaya başlandı. Sitede oturan vatandaşlar ise güvenli bir şekilde tahliye edildi. Sitede hak sahibi olanların kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşası için talepte bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Kağıthane Belediyesi'nin işbirliği ile yapılacak kontrollü yıkımların ardından yeni yapıların hak sahiplerine 24 ayda teslim edilmesi öngörüldü. Ev sahiplerine bu süre zarfında her ay bin 500 TL kira yardımında bulunulacağı öğrenildi. Yıkım işlemi ise havadan görüntülendi.

Kira yardımı ve taşınma yardımında bulunduk

Site oturanlara kira ve taşıma yardımında bulunulduğunu söyleyen Kağıthane Belediye başkanı Mevlüt Öztekin " Zamanında 5 katlı olarak planlanan yerinde 12 kat yapılan hizmet sitesi binasının yanındayız. Tabi buradaki en büyük sıkıntı zeminin dolgu olması ve zemin dolgu olduğu olası İstanbul depreminde zemin kötü olmasından dolayı buradaki binaların yıkılması kaçınılmaz olacaktır. Deprem olmadan da yıkıla bilirdi giriş kat ve üst katlar arasında egim olduğunu görüyoruz. Binalarında biraz yana yattığını sıkıntılı olduğunu görmüş olduk. 26 Eylül İstanbul depreminden sonra geçen sürede Mart ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızla birlikte riskli alan ilan ettik. Vatandaşlarımız evlerini tahliye ettiler. Bizler de onların yanında olduk. Kira yardımı ve taşınma yardımında bulunduk. Bugün de 17 Ağustos depreminin 21. yıl dönümünde farkındalık oluşturalım diye yıkım programın da birlikteyiz " ifadelerini kullandı.

"Bizim için hayırlısı olsun, mutluyuz"

Bizim için hayırlısı olsun,mutluyuz diyen Tülay soylu "F blok 8'inci katta oturuyordum. 1999 depreminde yapılmış bir bina tedirgin olmuştuk. Çünkü bütçeyi ona göre ayarladık tedirginliğimiz site sakinlerinde görüşüldü. Bizim için hayırlısı olsun, mutluyuz "dedi.

Kağıthane'de riskli bulunan binaların yıkımına başlandı

Kaynak: İHA

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