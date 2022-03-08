Kağıthane'de reklam panoları karanfillerle süslendi

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - Kağıthane Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilçedeki açık hava reklam panolarını karanfillerle süsledi.

Kağıthane Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak billboardlar tasarladı. Billboardların üzerini, çiçekler ve küçük iltifat notları ile süsleyen belediye, kadınları mutlu etmek isteyen herkese çağrı yaptı. Kağıthane'nin en işlek caddelerinde konumlandırılmış olan billboardlar, herkesin ulaşabileceği şekilde dizayn edildi. Alanda çello, yan flüt ve keman tınıları eşliğinde sokak konseri de düzenlendi.

Billboardların üzerine konulan çiçekleri kadınlar kendileri için, erkekler de kadınlara hediye etmek için aldı. Bugüne özel kadınlara 5 bin tane çiçek hediye edildi. Vatandaşların bugünle ilgili ortak temennisi; bir gün değil, her gün hatırlanmak oldu. Özellikle kadınlar, kendilerine böylesi bir sürpriz hazırlayan Kağıthane Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

BAŞKAN ÖZTEKİN KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Etkinlik alanına gelen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin billboardlardan aldığı çiçekleri çevrede bulunan kadınlara hediye etti. Başkan Öztekin, " Emekleri, hayata kattıkları güzellikleri, zarafetleri ve herkese yetecek kadar büyük sevgileriyle; hayata anlam katan tüm kadınların bu özel gününü kutluyorum" dedi.