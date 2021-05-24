KAĞITHANE'DE REHİN ALDIKLARI PAKİSTANLIYA İŞKENCE EDİP FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAĞITHANE'DE REHİN ALDIKLARI PAKİSTANLIYA İŞKENCE EDİP FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'de rehin aldıkları Pakistan uyruklu kişiye işkence eden ve bu görüntüleri ailesine göndererek 100 bin lira isteyen şüpheliler yakalandı.

KAĞITHANE'de rehin aldıkları Pakistan uyruklu kişiye işkence eden ve bu görüntüleri ailesine göndererek 100 bin lira isteyen şüpheliler yakalandı. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, rehin alınan kişinin zorla adrese götürülmesi ve işkence görüntüleri kameralara yansıdı.

Olay, 12 Mayıs tarihinde Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Pakistan uyruklu Nauman Khalid A.(29) kimliği belirsiz 6 kişi tarafından kaçırılarak rehin alındı. Şüphelilerin, rehin aldıkları kişinin ailesine Yunanistan menşeili yabancı hat üzerinden whatsApp yoluyla çeşitli işkence görüntüleri göndermesi üzerine, aile polise ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

100 BİN LİRA FİDYE İSTEDİLER

Şüpheliler, işkence görüntülerini rehin aldıkları kişinin ailesine yolladıktan kısa bir süre sonrasında, serbest bırakmak için 100 bin lira fidye istedi. Polis ekipleri, gerçekleştirdikleri teknik takip sonucunda şüphelilerin ve rehin alınan Nauman Khalid A.'nın Fatih ilçesinde bir adreste bulunduğunu tespit etti. 15 Mayıs tarihinde yapılan operasyon neticesinde Nauman Khalid A.'nın yanı sıra Pakistan uyruklu İpsar A.(20)'nında rehin alındığı belirlendi. Olayı organize ettiği öğrenilen Hindistan uyruklu Dvanad T.(26) ile Charan Kamal S.(24), Muhammad Raid E.(26), Abubekir A.(40), Ergün E.(42) ve Eigab A.(26) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, rehin alınan kişiler kurtarılarak ailelerine teslim edildi.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, iki kişinin koluna girdikleri Nauman Khalid A.'yı zorla eve götürdüğü anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin Khalid A.'nın ters bir şekilde bağlanarak şiddete maruz kaldığı da yer aldı.

KAĞITHANE'DE REHİN ALDIKLARI PAKİSTANLIYA İŞKENCE EDİP FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
KAĞITHANE'DE REHİN ALDIKLARI PAKİSTANLIYA İŞKENCE EDİP FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
KAĞITHANE'DE REHİN ALDIKLARI PAKİSTANLIYA İŞKENCE EDİP FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
KAĞITHANE'DE REHİN ALDIKLARI PAKİSTANLIYA İŞKENCE EDİP FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
İstanbul'un göbeğinde yaşanan rehine dehşetinden yeni görüntüler! Pakistanlıyı tavana asıp, saatlerce sallandırmışlar
İstanbul'un göbeğinde yaşanan rehine dehşetinden yeni görüntüler! Pakistanlıyı tavana asıp, saatlerce sallandırmışlar
Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Mustafa Varank Lale Karabıyık Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Meltem Miraloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Arda Turan Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KAĞITHANE'DE REHİN ALDIKLARI PAKİSTANLIYA İŞKENCE EDİP FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 11:59:55. #1.16#

title