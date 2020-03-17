KAĞITHANE'DE REFÜJE ÇARPIP UÇAN CİP KAMERADA
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Kağıthane, DHA, Güncel

KAĞITHANE'DE REFÜJE ÇARPIP UÇAN CİP KAMERADA

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL DHAKağıthane'de refüje çarparak havalanan cip karşı şeritteki iki aracın arasından geçti.

17.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:38
KAĞITHANE'DE REFÜJE ÇARPIP UÇAN CİP KAMERADA

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL DHA

Kağıthane'de refüje çarparak havalanan cip karşı şeritteki iki aracın arasından geçti. Araçlara da çarpan cip karşı kaldırımda durabildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 

Kaza, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Ayazma Caddesi'nde seyir halinde olan bir cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp havalandı. Karşı yönde bulunan iki otomobilin üzerinden geçen cip, kaldırımda durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. 

OLAY ANI KAMERADA Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ismi öğrenilemeyen cip sürücüsünün seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülüyor. Önce orta refüje çarparak havalanan cipin daha sonra karşı yöndeki iki araca çarpıp üzerinden geçtiği kameraya yansıyor. Karşı kaldırımda bulunan bir başka cip sürücüsü, üzerine doğru gelen cipi fark ediyor ve gaza basarak aracını hareket ettiriyor. İki araca çarparak üzerinden geçen cip ise karşı kaldırımda durabiliyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, cipte bulunan kişilerin yardımına koşuyor. 

Görüntü dökümü: -----------------Güvenlik kamera görüntüleri-Cipin kontrolden çıkarak orta refüje çarparak havalanması-Çarptığı araçların üzerinden ilerlemesi-Karşı kaldırımda durması-Çevredekilerin yardıma koşması-Detaylar

-Cep telefonundan kaza yapan cip 


Kaynak: DHA

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