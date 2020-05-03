Kağıthane'de Ramazan eğlencesi vatandaşın ayağına geldi
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Kağıthane'de Ramazan eğlencesi vatandaşın ayağına geldi

Kağıthane'de Ramazan eğlencesi vatandaşın ayağına geldi
03.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:11

Yeni tip korona virüs (Covid-19) sebebiyle evlerinden çıkamayan çocuklar ve aileler için Kağıthane sokaklarında Ramazan eğlencesi düzenlendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) sebebiyle evlerinden çıkamayan çocuklar ve aileler için Kağıthane sokaklarında Ramazan eğlencesi düzenlendi. Daha çok tiyatro sahnelerinde gördüğümüz Hacivat ve Karagöz bu kez sokaklara indi. Vatandaşların balkonlardan desteklediği eğlencede ortaya renkli görüntüler çıktı. Eğlencenin hakim olduğu o anlar havadan drone ile de görüntülendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle haftalardır evde kal çağrısına uyarak sokağa çıkmayan vatandaşlar, Ramazan ayında da uyarıları dikkate almaya devam ediyor. Kağıthane Belediyesi uzun süredir evde kalan ve Ramazan ayının coşkusunu yaşayamayan çocuklar ve aileleri için Ramazan eğlencesini sokaklara indirdi. Bu kapsamda saat 14.00 ile 18.00 arasında her gün farklı bir mahallede çeşitli etkinlikler ile Ramazan coşkusu ve eğlencesi çocuklara yaşatılıyor.

20-40 dakika kadar sürecek şekilde ayarlandı

Bu etkinliklerin düzenlendiği araçlar Ramazan ayına uygun bir konsepte giydirildi. Oldukça yavaş ilerleyen bu araçların üzerindeki büyük hoparlörlerden çeşitli müzikler çalındı. Hacivat ve Karagöz ile bir jonglör yaptıkları şovlar ile çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Bu etkinlikler her noktada 20-40 dakika kadar sürecek şekilde ayarlandı ve durulan bütün noktalarda aynı etkinlikler sürdürüldü. Böylece özellikle uzun süredir evlerinde kalan çocukların Ramazan ayının atmosferini ve coşkusunu yaşamaları sağlandı. Eğlencenin hakim olduğu o anlar havadan drone ile de görüntülendi.

"Bu arkadaşlarımız 19 mahalleyi Ramazan ayı boyunca gezecekler"

Etkinliğin yapıldığı sokaklardan birini ziyarete gelen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin mahalle sakinlerine seslenerek, "Değerli çocuklarımız Ramazan-ı Şerifin içerisindeyiz. Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyoruz inşallah. Ramazan Bayramı'na da bir ve beraber olarak girmeyi de Rabbim nasip etsin. Tabi biz her sene Ramazan ayında çocuklarımız için çok güzel orta oyunu, Karagöz ve Hacivat, meddah birçok farklı jonglör etkinliği yapardık. Ama tabi bugünlerde virüsle bir mücadelemiz var. İnşallah bunu da çok yakın bir süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde atlatacağız diye düşünüyoruz. Biz çocuklarımız evdeyken orta oyununun da olduğu Karagöz ve Hacivat'ın da olduğu çok farklı etkinlikleri mahalle mahalle yapalım istedik. Bugün ilkine burada başlıyoruz. Bu arkadaşlarımız 19 mahalleyi Ramazan ayı boyunca gezecekler. Çocuklarımıza uzak da olsa evlerinden çıkamadıkları için onlara bir katkı sağlamış olacağız. Hepimizin tuttuğu oruçları Rabbim kabul etsin diliyorum. Çocuklarımıza da güzel bir gelecek diliyorum" dedi.

"Kağıthane'nin belirli bölgelerinde ama her sokağında gezeceğiz"

Hacivat karakterini canlandıran tiyatro sanatçısı Yaşar Say ise, "Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir projede geleneksel Türk tiyatrosunun gerçek kahramanlarını kullandığı için. Karagöz ve Hacivat ile jonglör gösterileriyle sokak sokak, mahalle mahalle gezip bütün çocukların ya da anne babaların can sıkıntılarını bir nebze olsun alabildiysek ne mutlu bize. 19 mahalleyi gezeceğiz. Bugünü de sayarsak 20 mahalle gezeceğiz. Kağıthane'nin belirli bölgelerinde ama her sokağında gezeceğiz ama belirli meydanlarında durarak bütün insanlara güzel bir eğlence ile onların can sıkıntılarını ve onların morallerini bir nebze olsa da düzeltmeye çalışacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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