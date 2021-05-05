Kağıthane'de pompalı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Kağıthane'de pompalı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kağıthane'de pompalı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de kebapçılık yapan esnafın gürültü nedeniyle tartıştığı şahıslardan birini pompalı tüfekle vurduğu, diğerini de yaraladığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kağıthane'de kebapçılık yapan esnafın gürültü nedeniyle tartıştığı şahıslardan birini pompalı tüfekle vurduğu, diğerini de yaraladığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde önceki gün gürültü nedeniyle çıkan kavgada kebapçı Altan A., pompalı tüfekle Şükrü M.'yi başından, Enes Ay'ı ise sırtından yaralamıştı. Olayda yaralı Enes A. da kurusıkıdan bozma tabancayla ateş ederek Altan A'yı vurmuştu. Sokak ortasında yaşanan dehşetin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kebapçıyı basarak içeride tartışan grup çıkarak kaldırımda yürüyor. Grup yürüdüğü esnada kebapçı pompalı tüfekle arkalarından ateş açıyor. Başına saçma isabet eden genç yüzüstü yere yığılıyor. Ardından kebapçı elinde pompalı tüfekle grubun arkasından koşuyor. Kebapçının yanındakiler de arkasından koşarak sokağa giriyor. Sokakta yaşanan arbedede kebapçı tabancayla göğsünden vuruluyor. Sokak üzerinde yaşanan arbedenin ardından taraflar kaçarak uzaklaşıyor. Vatandaşlar ardından yerde ağır yaralı halde yatan gencin başında toplanıyor.

Kağıthane polisi kısa sürede yakaladı

Yaşanan karşılıklı çatışmanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ağır yaralı Şükrü M. Çağlayan'daki özel bir hastaneye, Enes A. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Altan A. ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Ömer Faruk K., Abdulvahap A. ve Abdulsamet A. "kasten yaralama" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi.

Başından yaralanan gencin hayati tehlikesi sürüyor

Olayda göğsünden yaralanarak hastaneye kaldırılan Şükrü M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü, hayati tehlikeyi atlayan Altan A. ve Enes A.'nın ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kağıthane'de pompalı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'de pompalı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'de pompalı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'de pompalı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'de pompalı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'de pompalı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'de pompalı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'de pompalı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'de pompalı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'de pompalı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'de pompalı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'de pompalı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'de pompalı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'de pompalı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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