KAĞITHANE'DE POLİS MERKEZİ ÖNÜNDEKİ CİNAYETTE 1 KİŞİ DAHA YAKALANDI

KAĞITHANE'de polis merkezinin önünde Suriye uyruklu Mukadder Zyrek'in (60) silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili aranan Erkan D. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili daha önce de 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde, Çağlayan Polis Merkezi ile Çağlayan Adalet Sarayı arasında kalan boş alanda 23 Haziran gece saat 01.00 sıralarında Mukadder Zyrek, polis merkezinde işlemleri devam eden oğlunu binanın yakınında beklerken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Mukadder Zyrek'in, hayatını kaybetmesiyle ilgili aranan Erkan D. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince dün İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Erkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.