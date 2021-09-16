KAĞITHANE'DE POLİS MERKEZİ ÖNÜNDEKİ CİNAYETTE 1 KİŞİ DAHA YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAĞITHANE'DE POLİS MERKEZİ ÖNÜNDEKİ CİNAYETTE 1 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'de polis merkezinin önünde Suriye uyruklu Mukadder Zyrek'in (60) silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili aranan Erkan D. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

KAĞITHANE'de polis merkezinin önünde Suriye uyruklu Mukadder Zyrek'in (60) silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili aranan Erkan D. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili daha önce de 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde, Çağlayan Polis Merkezi ile Çağlayan Adalet Sarayı arasında kalan boş alanda 23 Haziran gece saat 01.00 sıralarında Mukadder Zyrek, polis merkezinde işlemleri devam eden oğlunu binanın yakınında beklerken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Mukadder Zyrek'in, hayatını kaybetmesiyle ilgili aranan Erkan D. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince dün İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Erkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAĞITHANE'DE POLİS MERKEZİ ÖNÜNDEKİ CİNAYETTE 1 KİŞİ DAHA YAKALANDI

KAĞITHANE'DE POLİS MERKEZİ ÖNÜNDEKİ CİNAYETTE 1 KİŞİ DAHA YAKALANDI

KAĞITHANE'DE POLİS MERKEZİ ÖNÜNDEKİ CİNAYETTE 1 KİŞİ DAHA YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
TERAPİ MERKEZİ'NDE CİNSEL SALDIRIYA 40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

TERAPİ MERKEZİ'NDE CİNSEL SALDIRIYA 40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

 EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER

EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER

 SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASI SONRASI ŞÜPHELİNİN İŞ YERİ KURŞUNLANDI

SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASI SONRASI ŞÜPHELİNİN İŞ YERİ KURŞUNLANDI
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Cristiano
Spor Şenol Güneş Marcao Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Akif Ersoy Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KAĞITHANE'DE POLİS MERKEZİ ÖNÜNDEKİ CİNAYETTE 1 KİŞİ DAHA YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 17:09:33. #1.11#